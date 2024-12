La Massana omple la plaça de l'església per rebre les festes de Nadal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Massana ha celebrat l'inici de les festes de Nadal amb un acte "multitudinari" a la plaça de l'església, on gent de totes les edats han participat en una escenografia lumínica que ha conduit a l'encesa de l'arbre i de la decoració nadalenca. "A la Massana hem fet una celebració de poble, ens hem reunit per celebrar plegats l’inici de les festes amb una posada en marxa que reflecteix la unió entre totes les franges d’edat i l’aposta per un espectacle per fer parròquia”, ha explicat la cònsol major, Eva Sansa.

El guió de la posada en escena ha estat de Fran Doonan, col·laboradora de les accions teatrals del Comú de la Massana, i els protagonistes han estat els infants de l’Esplai, els joves del Punts 400 i els padrins de la casa Pairal. La cançó que ha donat pas a l’encesa de llums ha anat a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música, amb Juli Barrero al capdavant. També hi ha hagut una coreografia de les ballarines de Líquid Dansa, que han fet dansar unes grans boles de llum.

Durant tot el mes de desembre hi haurà diferents accions nadalenques però el plat fort, segons informa el comú, serà del 27 de desembre al 5 de gener, amb l’Estelàrium, un parc d’activitats infantil que estarà obert cada tarda a la plaça de l’església.