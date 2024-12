Escaldes amplia les línies regulars del bus comunal i estudia una interconnexió amb la capital

Publicat per Agències Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat aquest divendres una ampliació del servei del bus parroquial, l'EE Bus, que a partir del gener passarà d'una a tres línies regulars i continuarà mantenint el servei a la demanda. A més, tal com ha explicat el conseller de Medi Ambient i Manteniment d'edificis, David Pérez, actualment s'està estudiant un projecte conjunt amb Andorra la Vella per tal de crear una línia interparroquial que circuli pels llocs neuràlgics de les dues parròquies com Caldea, l'hospital, el comú de la capital, l'edifici del Govern o la CASS amb una freqüència de matí i una altra de tarda.

En tot cas, el conseller ha aclarit que primer s'iniciarà una prova pilot d'uns tres mesos "per veure si la línia és prou útil" i recollir suggeriments i propostes de millora. No es preveu, doncs, que la proposta sigui una realitat abans del primer trimestre del 2025. Aquesta ha estat, de fet, una de les demandes dels consellers de la minoria, que han suggerit "crear una línia coordinada entre les dues parròquies per oferir un millor servei a la ciutadania i esdevenir una parròquia més sostenible".

Pel que fa a les línies regulars que s'han ampliat, i després d'una anàlisi tècnica, el comú ha decidit "evolucionar" el bus comunal conservant el servei a la demanda per a persones amb mobilitat reduïda o per causes justificades i incorporant dos nous recorreguts. Així doncs, a partir de principis d'any hi haurà una línia a Engolasters, una altra a Sant Jaume i una tercera als Vilars amb freqüències d'una hora. "El bus a la demanda no desapareix, però s'intenta ser més precís perquè no hi hagi aquesta disfunció i els problemes amb què ens hem trobat al llarg del temps", ha indicat el conseller.

Indemnitzacions per la sentència del Tribunal de Batlles



D'altra banda, el consell de comú ha aprovat per unanimitat aquest divendres el pagament de dues indemnitzacions a Josep Vidal i José Guillán per un litigi que s'allarga ja durant 25 anys relacionat amb les autoritzacions per a la construcció de dos edificis a la zona dels Vils que es van donar a finals dels anys 90. A tall de resum, segons ha apuntat el cònsol menor escaldenc, Quim Dolsa, l'origen de la problemàtica va sorgir arran dels metres d'amplada que l'ordinació del moment permetia a l'hora de construir aquests edificis.

Després de tot un seguit d'anades i tornades per la via judicial, el comú d'Escaldes-Engordany va pagar 136.483 euros dels 602.194 que reclamava l'altra part. Ara, la sentència final del 19 de juny d'aquest 2024 resol parcialment a favor dels demandants i condemna a les administracions pertinents, comú i Govern, a una indemnització que ascendeix fins als 465.710 euros.

En la roda de premsa posterior al consell de comú, Dolsa ha manifestat que "avui el que hem fet és fer justícia a dues famílies que han sofert patiment que no es mereix ningú" i ha avançat que, com és evident, es reclamarà la part proporcional del pagament a l'executiu, ja que és l'altra administració implicada en el litigi. "Reclamarem la part proporcional que entenem que ens pertoca. Parlarem amb ells i de bona fe segur que estaran d'acord amb nosaltres i participaran en el grau que ho hagin de fer", ha exposat el cònsol.

L'aparcament de l'Església retarda l'obertura

Un altre dels punts destacats de la sessió de comú ha estat la modificació dels preus públics de la parròquia per a la imminent entrada en funcionament del renovat aparcament de l'Església. La cònsol major, Rosa Gili, ha avançat que, tot i que la previsió era reobrir l'equipament de cara a aquest pont de la Puríssima, finalment els treballs s'han endarrerit i s'haurà d'esperar uns dies més. Això sí, ha assegurat que estarà disponible de cara a les festes de Nadal.

Per tal de fixar els preus, la cònsol ha recordat que s'ha tingut en compte que es tracta d'una instal·lació nova i coberta i, a més, se li ha aplicat l'IPC de l'any vinent. Així doncs, la franja de 15 minuts tindrà un cost de 0,62 euros sense IGI per al públic general, mentre que els ciutadans que disposin de la targeta corresponent pagaran 0,29 euros sense IGI.

Suplement de 3.200 euros pel soterrani de l'Espai Jove

Quant a la resta de punts aprovats aquest divendres pel consell de comú, destaca un suplement de crèdit per valor de 3.200 euros per fer front als treballs de canvi de paviment de part del soterrani de l'Espai Jove, que tenen un cost global de 19.200 euros i inicialment se n'havien previst uns 16.000. En concret, se substituirà el terra per un porcellànic que imita el parquet. També s'ha donat llum verda als treballs d'ampliació dels dos columbaris del cementiri de la Plana, una intervenció que costarà 41.738 euros.

A la vegada, tant majoria com minoria han aprovat per unanimitat la contractació del servei de personal per a les piscines comunals. Concretament, s'ha renovat la mateixa empresa que donava el servei només per un any i per un import total de 361.293 euros. La idea és que de cara al 2025 s'implementi un sistema mixt, és a dir que aquests serveis també els puguin oferir personal de la casa, per exemple els caps de setmana.

Finalment, s'ha aprovat un nou suplement de crèdit per valor de 274.145 euros per sufragar la compra d'una màquina escombradora elèctrica amb la finalitat d'apostar per una reducció del soroll i una menor contaminació.