Encamp enceta la fira de Santa Llúcia amb més d'una desena de paradistes

Publicat per Agències Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

Encamp s'ha engalanat per començar a celebrar Nadal. La plaça de Sant Miquel ha encetat aquest divendres la Fira de Santa Llúcia, que es podrà visitar durant tot el cap de setmana. L'espai s'ha omplert d'una desena de casetes de fusta amb paradistes a dins, pel qual ofereixen als visitants una gran varietat d'articles nadalencs i altres productes artesanals. A la fira s'hi poden comprar des de postals, joies, llaminadures, ninots de llana, adornaments nadalencs o saboneria artesanal, entre d'altres. El llarg d'aquesta tarda ja s'han vist els primers visitants, els quals s'han passejat per la zona i han aprofitat per fer alguna compra.

A banda de les parades, l'esdeveniment també ofereix la possibilitat d'escoltar música en directe, ja que el llarg del cap de setmana hi ha programades actuacions musicals. Aquesta tarda per exemple, ha actuat Vibrand en clau de soul. Pel petit escenari que el comú ha col·locat a la plaça també hi pujaran Manuel Fernández, Roser Puigbò i el mag Marc Ferrer.