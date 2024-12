Els infants de la parròquia inauguren el pessebre

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’acte d’inauguració de la setzena edició del pessebre de Canillo va rebre la visita dels infants de l’escola francesa i de l’escola andorrana de la parròquia. Els cònsols, Jordi Alcobé i Marc Casal, acompanyats del conseller de Promoció Turística i Comercial, Àlex Kinchella, van donar el tret de sortida, ahir al matí, al pessebre amb una visita a l’espai, situat al carrer Prat del Riu, just al davant de casa comuna, on ja fa uns dies que es poden veure les figures tradicionals de l’escena nadalenca, de mida real.

Per la seva part, Alcobé va remarcar la importància d’arribar a la setzena edició del pessebre “afegint figures noves com la d’una persona portant un fardo de tabac, que representa una activitat tradicional a Canillo com és el cultiu del tabac”. Prèviament, el conseller Kinchella va agrair la tasca “de les persones que munten el pessebre, que fan que el tinguem cada any. Perquè ja no ens podem imaginar un Nadal a Canillo sense el nostre pessebre”.

D’altra banda, cal recordar que la principal novetat del Nadal d’aquest any és el Canillo Brilla, una experiència immersiva dissenyada per gaudir de la llum, les aromes i els sons típics de Nadal en un entorn màgic i gratuït. El parc estarà obert fins al 16 de març, amb un horari de sis de la tarda a nou del vespre els caps de setmana i festius, i diàriament durant el període nadalenc.