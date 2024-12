Astrié acusa el cònsol de convertir el consell de comú en un “míting”

Una escena insòlita va posar el punt final al consell de comú d’Andorra la Vella celebrat ahir a la tarda. Després de gairebé una hora i mitja de sessió –ja s’havien considerat tots els punts de l’ordre del dia–, el cònsol major, Sergi González, va demanar als consellers de la majoria que expliquessin un per un la feina feta des de l’inici de mandat. Després de la primera exposició, la del conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, el representant del grup de la minoria demòcrata David Astrié va prendre la paraula per recordar al cònsol que un consell de comú “no és un míting”.

“[...] Els consellers ho estan donant tot i dediquen molts esforços a la parròquia”

Sergi González, Cònsol major





El mandatari va tallar-lo de seguida i va indicar a la consellera de Tràmits, Tributs i Deutors, Susagna Mosquera, asseguda al costat de Surana, que continués. Un cop van haver parlat tots, Astrié va fer el gest de tornar a alçar la veu. Abans que pogués dir: “Vull fer una intervenció”, González va anunciar que ja n’hi havia prou, que se suspenia la sessió.

“Si volen fer un míting polític, els diria que utilitzin les xarxes socials del seu partit”

David Astrié, Conseller de la minoria



En declaracions als mitjans de comunicació després de la sessió Astrié va assegurar que mai no havia vist res igual: “La primera explicació és que vulguin justificar la feina feta perquè se senten qüestionats. També pot ser que vulguin vanagloriar-se. Pensem que un consell de comú no és el canal adequat per llançar aquesta mena de missatges. I, si hi afegim que el senyor cònsol ens nega el torn de paraula per real decreto, ens sembla una falta de democràcia i de respecte. Mai no havia vist una actitud tan agressiva en un consell de comú.”

González, per la seva part, va argumentar que calia explicar la feina feta en l’últim any, sobretot davant de les acusacions de la minoria: “Hem de llançar el missatge als 517 treballadors del comú que els consellers ho estan donant tot i dediquen molts esforços a la parròquia [...]. L’oposició ha dit que perdem el temps i que hem d’anar més ràpidament fent les coses.”

De moment, Astrié no es planteja interposar una queixa formal al comú a causa de l’escena viscuda al consell. Quan la premsa va preguntar-li sobre aquest punt, va afirmar: “Jo penso que és bo que la ciutadania vegi quins són els dirigents polítics que té Andorra la Vella ara mateix [...]. Si volen fer un míting polític, els diria que utilitzin les xarxes socials del seu partit [...]; tenim un cònsol que no respecta el dret a rèplica i que no promou la participació.”