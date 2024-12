El comú incrementa les tarifes dels aparcaments i de les zones blaves

El comú de Canillo apuja les tarifes dels aparcaments i la zona blava. Els aparcaments amb barrera mantenen la primera mitja hora gratuïta, però la fracció de 15 minuts s’incrementa de 0,25 a 0,50 euros, la tarifa màxima diària, de 12,90 a 20 euros, i la tarifa nocturna, de 5,20 a sis euros. Tot i l’augment, el cònsol menor, Marc Casal, va destacar ahir al migdia durant el consell de comú en què va aprovar-se la modificació de les ordinacions de preus públics i de tributs que aquestes tarifes continuen sent “de les més baixes” del país.

L’abonament per aparcar dos dies en un aparcament amb barrera s’ha apujat de 20,60 a 30 euros. L’abonament de 15 dies costarà 147 euros, mentre que fins ara el preu era de 77,25 euros. Pel que fa a l’abonament mensual diürn, la tarifa s’ha incrementat de 39,10 a 50 euros. El preu de l’abonament mensual nocturn, per la seva part, passa de 30,90 a 40 euros, i l’abonament mensual de 24 hores, el més utilitzat pels residents a la parròquia, de 67 a 75 euros. Per a les autocaravanes, l’abonament mensual de 24 hores s’incrementa de 134 a 150 euros, i l’abonament de dia per a autobusos, de 30,90 a 50 euros. Finalment, també cal destacar que s’ha creat un abonament mensual diürn de dilluns a divendres, que tindrà un preu de 35 euros. Per als que disposin de forfets d’esquí alpí de Grandvalira Resorts, el preu es bonificarà al 50% des de la segona hora i entre les vuit del matí i les vuit del vespre.

A la zona blava s’elimina l’hora gratuïta. En zones de baixa rotació el preu de la fracció de 15 minuts passa de 0,20 a 0,30 euros, mentre que a les zona d’alta rotació s’incrementa de 0,30 a 0,40 euros. A més, l’abonament anual pujarà a 180 euros, mentre que ara en costava 154,5, i el mensual passa de 15,5 a 18 euros.

NOU PÀRQUING

D’altra banda, en la sessió de consell el comú va signar amb la família propietària del Prat de la Sella, casa Som, un acord per arrendar el terreny i habilitar-hi un aparcament. Situada a l’entrada sud del poble de Canillo, la parcel·la, que no es pavimentarà, podrà acollir fins a 300 vehicles.

La durada de l’arrendament és de deu anys, prorrogable de manera tàcita anualment un cop acabat el termini. La renda serà, a partir de l’1 de gener del 2025, de 5.000 euros mensuals (sense incloure-hi l’IGI) en els cinc primers anys. A partir de l’1 de gener del 2030, la renda mensual serà la vigent incrementada el 20% (IGI a part). La renda mensual s’incrementarà anualment d’acord amb l’IPC oficial. “Vull agrair especialment a la família propietària aquest acord perquè ens permetrà un espai polivalent amb un increment substancial de places d’aparcament”, va afirmar Alcobé.

PRESSUPOST

La liquidació pressupostària del tercer trimestre presenta un superàvit de gairebé nou milions d’euros amb un endeutament de poc més de 5,6 milions d’euros, xifra que equival al 26% de la mitjana d’ingressos dels últims tres anys i lluny del límit del 200% que fixa la Llei de finances comunals.

ESTRATÈGIA TURÍSTICA

El comú ha adjudicat els treballs de redacció de l’estratègia turística de la parròquia. L’empresa adjudicatària elaborarà el full de ruta turístic per als pròxims 10 anys. Disposa de cinc mesos per presentar una proposta.