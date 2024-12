El Centre d’art inaugura una exposició sobre Kandinsky

Verificat per

Verificat per

Publicat per

Vassili Kandinsky és considerat un dels precursors de l’abstracció en la pintura. L’artista rus va experimentar una evolució en el seu art al llarg de la seva trajectòria, un recorregut artístic que es pot observar a la nova exposició del CAEE (Centre d’art d’Escaldes-Engordany).

La galeria presenta un conjunt d’obres del pintor des dels seus inicis, a principi del segle XX, fins a la seva etapa final, el 1944. La mostra, que porta per títol Vassili Kandinsky el color i la forma en l’obra gràfica, endinsa el públic cap un univers on el virtuós experimenta amb les línies i els colors. L’exposició es podrà visitar del 4 de desembre al 8 de març i es portaran a terme activitats complementàries per fer pedagogia sobre la seva figura.

“En aquesta exposició descobrirem el món de Vassili Kandinsky a través de la seva obra gràfica, ell és un pintor pioner en l’abstracció que busca en la seva pintura transmetre els estats de l’ànima a través del color, la línia i la forma”, va explicar ahir la comissària de l’exposició, Lola Duran.

L’exposició es divideix en tres parts, que són les fases més importants que marquen la trajectòria del rus, amb un conjunt de peces que il·lustren l’evolució de l’estil. Per complementar la mostra, s’han preparat diverses activitats per donar a conèixer l’artista, incloent-hi tallers, conferències i concerts.