Es posa en marxa el portal del POUP a través del web i l’app del comú

Continua endavant l’etapa consultiva del pla d’ordenació i urbanisme parroquial de la Massana, amb la posada en marxa del portal del POUP, al qual pot accedir-se a través de la web i de l’app del comú de la Massana.

L’usuari té a la seva disposició informació sobre què és el POUP i per què es revisa, a més de la normativa vigent i la documentació del primer consell consultiu, que va estar centrada en aspectes generals, com ara els criteris per a la redacció del POUP, tant jurídics com territorials, ambientals, socials i urbans. També s’hi pot trobar l’explicació sobre la metodologia que se seguirà per a la revisió del POUP, que en aquesta primera etapa inclou la comissió tècnica, la comissió de seguiment, el consell consultiu i les aportacions de la ciutadania, que es poden realitzar a través del portal, segons va informar ahir el comú.