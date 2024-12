L'edifici del Prat Gran deixarà de consumir 76.000 litres de gasoil

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'edifici del Prat Gran, a Encamp, deixarà de consumir 76.000 litres de gasoil, després d'embrancar-se a la xarxa de calor de FEDA Ecoterm, que es farà efectiu a partir de la primavera de 2025. Una connexió que estalviarà les emissions de 150 tones de CO2 a l'atmosfera. Aquestes xarxes de calor permeten, segons informa el comú, "diversificar les fonts d’energia del país i ajuden a limitar l’increment de la demanda elèctrica que es produeix per l’electrificació de les calefaccions i la mobilitat elèctrica".

Degut als treballs per poder realitzar les tasques, s'ha tallat la circulació al carrer del Parnal en tots dos sentits, fins a les 15 hores. Per demà dia 5 hi haurà talls al carrer de la Constitució, en ambdós sentits, en el tram entre l'avinguda de les Nacions Unides i l'avinguda del Consell de la Terra, fins a les 15 hores.