Els clubs i entitats esportives de la capital reben 438.000 euros en subvencions

El comú d'Andorra la Vella ha concedit un total de 438.775 euros en subvencions als clubs i entitats esportives per a la temporada 2024-2025, tal com s'ha publicat aquest dimecres al BOPA. Els ajuts s'han atorgat a 28 clubs esportius, les seccions d'acció esportiva i agrupacions sense ànim de lucre inscrites al Registre Comunal d'Associacions. La convocatòria per al curs 2024-2025, informa l'administració parroquial, està dirigida a activitats extraescolars i/o a aquelles que es fan durant el període de vacances.