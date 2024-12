La cursa de Sant Silvestre 2024 vol arribar als 600 participants

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La 32a edició de la cursa de Sant Silvestre, de Sant Julià, s'ha marcat com a objectiu arribar als 600 participants, superant la xifra de l'any anterior, que va ser de 550 inscrits. El 27 de desembre tindrà lloc la nova edició, que es dividirà en tres categories: baby, per a nens i nenes fins a 8 anys, amb un recorregut de 300 metres; junior, per a joves de 9 a 17 anys; i Absoluta, a partir de 18 anys, i que tindrà un recorregut de 3 quilòmetres.

Aquells que vulguin participar ja es poden inscriure a través de la pàgina web del Comú o de la pàgina oficial de la Sant Silvestre, amb un cost de 4 euros. La cursa tindrà una vessant solidària i es podrà col·laborat amb un dorsal solidari per un mínim d'1 euro. La recaptació anirà íntegrament a Càritas Sant Julià de Lòria. Els primers 600 inscrits rebran un lot de nadal i, a més, se celebrarà un concurs de disfresses.