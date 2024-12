El comú habilitarà el Prat de la Sella com a aparcament

Publicat per Víctor González Verificat per Creat: Actualitzat:

El Prat de la Sella de Canillo, a l'entrada sud del poble, s'habilitarà com a aparcament a partir del gener. El comú ha arribat a un acord amb la família propietària del terreny, casa Som, per a un lloguer de 10 anys. La corporació pagarà cada mes 5.000 euros a la propietat. A més, es compromet a no pavimentar l'espai. A partir del cinquè any el lloguer s'incrementarà el 20% i, per tant, pujarà a 6.000 euros. El pàrquing disposarà d'un total de 300 places.