Casa comuna serà l’escenari d’uns Pastorets amb perspectiva de gènere

Els Pastorets de Sant Julià de Lòria tornen del 26 de desembre al 6 de gener amb un format renovat. Un dels canvis més importants d’aquesta edició, la 31a, és que la representació tindrà lloc davant de casa comuna. L’organització, encapçalada per les directores, Txell Díaz i Núria Montes, ha fet de la necessitat virtut. La manca d’escenari –el Centre Cultural i de Congressos Lauredià està en reconstrucció des de l’incendi del 9 de novembre del 2022– les ha obligat a reinventar-se.

L’espectacle, ambientat al moment present, tindrà una durada d’uns 45 minuts. La façana de casa comuna es convertirà en un escenari teatral. Els actors entraran i sortiran per portes i finestres mentre el públic observarà dret al carrer o assegut en bales de palla. “El fet de no tenir un escenari convencional ha estat una fortalesa. El que farem seria impossible dins un teatre”, va afirmar ahir Montes en la roda de premsa de presentació de l’espectacle. La consellera de Cultura i Gestió de Persones, Teresa Areny, va remarcar, per la seva part, que aquesta edició d’Els Pastorets és “un exemple de renovació, adaptació i, sobretot, de resiliència” que “ha estat possible gràcies a l’esforç, l’enginy i la creativitat de tots els participants”.

Altres elements singulars d’Els Pastorets d’aquest any són la incorporació d’arts i tècniques com els titelles i les obres coreografiades, així com una reinterpretació del text original de Folch i Torres amb perspectiva de gènere. Els canvis en aquest sentit són la introducció de la figura de la Dama Blanca com a narradora, que acompanyarà Satanàs, i la substitució del Rovelló per la Farigola. “Els narradors s’han introduït per poder seguir el fil a causa de la reducció de temps. I el canvi del Rovelló per la Farigola, com ja s’ha fet des de fa anys, és simplement perquè hi ha més noies en el teatre”, va detallar Montes. També hi haurà picades d’ullet a personatges de la cultura de masses, com ara els de la saga de Harry Potter. “La Txell i jo sempre estem mirant sèries i pel·lícules, llavors, era impossible no aportar aquests detalls al guió”, va explicar Montes.

Un centenar de persones, entre actors i tècnics, han treballat durant dos mesos per fer possible la representació. El nou vestuari, adaptat perquè els actors no passin fred a l’aire lliure, ha estat disssenyat per Anna Mangot. També hi han participat l’Esbart Laurèdia, el comú de Sant Julià de Lòria i la Germandat de Sant Sebastià, entre altres institucions i entitats.

Les funcions començaran el 26 de desembre amb dobles sessions diàries a les sis de la tarda i les vuit del vespre, amb altres sessions el 28 de desembre, 4 i 6 de gener. Les entrades, a un preu simbòlic de tres euros i amb dret a seure, es podran adquirir a través de la pàgina web o en taquilla el mateix dia de les funcions, en el cas que hi hagi entrades disponibles. També es podrà gaudir de l’espectacle a peu dret sense necessitat d’entrada. Els tiquets ja es poden adquirir a la pàgina web del comú (www.santjulia.ad/entrades).