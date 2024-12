El CAEE inaugura una exposició sobre l'artista rus Vassili Kandinsky

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Vassili Kandinsky és considerat un dels precursors de l'abstracció en la pintura. L'artista rus va experimentar una evolució en el seu art al llarg de la seva trajectòria, un recorregut artístic que es pot observar a la nova exposició del CAEE (Centre d'art d'Escaldes-Engordany). La galeria presenta un conjunt d'obres del pintor des dels seus inicis, a principis del segle XX, fins a la seva etapa final, el 1944. La mostra, que porta per títol 'Vassili Kandinsky el color i la forma en l'obra gràfica', endinsa el públic cap un univers on el virtuós experimenta amb les línies i els colors. L'exposició es podrà visitar del 4 de desembre fins al 8 de març del 2025 i es portaran a terme activitats complementàries per fer pedagogia sobre la seva figura.

"En aquesta exposició descobrirem el món de Vassili Kandinsky a través de la seva obra gràfica, ell és un pintor pioner en l'abstracció que busca en la seva pintura transmetre els estats de l'ànima a través del color, la línia i la forma", ha explicat la comissària de l'exposició, Lola Duran.

L'exposició es divideix en tres parts, que són les fases més importants que marquen la trajectòria del rus. A la primera d'aquestes s'hi troben obres dels seus primers inicis, a principis del segle XX, i s'hi poden observar un reguitzell de xilografies.

A Kandinsky el va marcar molt l'òpera de Wagner, entre d'altres. Això el va fer descobrir "el poder evocador de la música, com la música té la capacitat de transformar els sentiments de les persones", esmenta la comissària. A partir d'aquí va decidir dedicar-se a la pintura, va deixar la seva professió de professor de dret i es va traslladar de l'imperi rus fins a Munic, Alemanya. Amb aquesta decisió, el pintor es va convertir en un "teòric de com comunicar l'interior a través de l'art", ha relatat Duran. "Ell tenia una capacitat que era la sinestèsia, que és que ell podia escoltar la música i la podia convertir i traduir en colors", ha afirmat la comissària.

A la segona part s'albiren peces executades amb aquarel·les i ja es veu el seu estil abstracte, pel qual mostra els sentiments amb varietat de colors. Aquí les obres destaquen per un art més geomètric amb la presència de moltes línies i uns quadres molt "arquitectònics", declara Duran.

A la tercera part, que coincideix amb l'auge del nazisme a Alemanya cap a l'any 1933, el virtuós s'instal·la a París i presenta un canvi en el seu art. "Més corbes, pintura més lírica i poètica", detalla Duran. Els seus treballs incorporen formes biomòrfiques i s'hi palpen els avenços de la ciència. De fet, hi ha un quadre que simula una cèl·lula vista des d'un microscopi.

Per complementar la mostra, el CAEE ha preparat diferents activitats per donar a conèixer la figura de l'artista. S'han preparat tallers familiars pel dissabte 18 de gener, el 8 i 12 de febrer i també hi ha programat pel dimecres 29 de gener un taller de poesia abstracta. D'altra banda, el 5 de febrer hi ha prevista la conferència 'Kandinsky i la música' i l'11 de febrer es programaran microconferències d'uns 30 minuts per fer una introducció a les obres del pintor. Finalment, l'ONCA oferirà un concert amb composicions de músics contemporanis de Kandinsky, el 13 de febrer.