Pop experimental a l’Auditori amb Fratelli La Strada

El comú d’Ordino i Creand Fundació programen dos nous concerts per a les setmanes vinents. La primera cita serà el 15 de desembre, a les dotze del migdia, a l’església parroquial d’Ordino, de la mà de Fratelli La Strada, que proposa un concert-espectacle de pop filosòfic experimental que porta per títol El bosc.

Fratelli La Strada és un grup format per Anna Garcia, solista, violinista i teclista, i Antonino d’Antoni, guitarrista i solista, tots dos vinculats a l’ONCA. El bosc expressa l’ideari del duo a través de composicions originals, així com amb lletres poètiques, filosòfiques, oníriques i amb un rerefons de reflexió existencial. La cita oferirà cançons arranjades per a guitarra, violí, teclat i dues veus amb ambients folklòrics, rurals, urbans i literaris. Recerca i experimentació, però també lleugeresa i frescor.

La segona de les convocatòries és el tradicional Concert d’any nou a càrrec de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, sota el guió i direcció musical d’Albert Gumí. El concert, que tindrà lloc l’1 de gener del 2025 a les set de la tarda, a l’Auditori Nacional, porta per títol Els clàssics d’Any Nou. De Rossini a Strauss, i oferirà una mostra dels compositors més sol·licitats per començar l’any: Rossini, Brahms, Mascagni, Tchaikowsky, Offenbach... Grans noms que compartiran protagonisme amb els membres de la família Strauss.