L’Estelàrium serà l’esdeveniment principal per celebrar el Nadal

El parc infantil Estelàrium serà l’eix central del Nadal a la Massana. “Del 27 de desembre al 5 de gener, els infants podran gaudir de tres atraccions fixes: un rocòdrom, un bosc urbà i uns cavallets”, va explicar la consellera de Turisme, Mònica Solé. A més, hi haurà un iglú, on cada dia es faran tallers gratuïts, i les jornades es tancaran amb xocolatades populars i espectacles de lliure accés. “Volem que tant turistes com el públic local gaudeixin d’una proposta única. Pensem que l’Estelàrium és un complement perfecte a l’oferta d’esquí”, va assegurar la consellera de Dinamització, Bet Rossell. Abans, però, s’encetarà el Nadal amb l’encesa de llums, que tindrà lloc el 6 de desembre. L’acte inaugural unirà diverses generacions: els infants de l’Esplai, els joves del Punt 400 i els padrins de la casa pairal, a més dels alumnes de l’Escola de música.