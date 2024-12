Els Pastorets tornen amb un format a l'aire lliure i versió reduïda

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Pastorets tornen del 26 de desembre al 6 de gener amb novetats molt importants per celebrar el 31è aniversari. Després de mesos de treball, les directores Txell Díaz i Núria Montes, conjuntament amb el departament de Cultura del comú de Sant Julià de Lòria, han presentat aquest dimarts el format reduït de 45 minuts de Els Pastorets 2024. Enguany, una de les principals problemàtiques ha estat la manca d'un escenari a causa de l'incendi del Centre Cultural de la parròquia. Per aquest motiu, la representació es farà davant de la Casa Comuna i, des de l'organització, ja s'han previst totes les adaptacions necessàries tant pel públic com els integrants de l'obra. "Hem hagut de reinventar-nos i adaptar-nos amb un nou vestuari i una història que marcarà la transició dels que hem fet i els que vindran", ha declarat la consellera de Cultura del comú de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, que també ha revelat que el pressupost per aquesta 30a edició és de 25.000 euros.

El text de Josep Maria Folch i Torres continuarà sent el mateix, però amb la introducció de canvis com dos narradors, Satanàs i la Dama Blanca o el canvi del Rovelló per la Farigola. "Els narradors s'han introduït per poder seguir el fil a causa de la reducció de temps. I el canvi del Rovelló per la Farigola, com ja s'ha fet des de fa anys, és simplement perquè hi ha més noies en el teatre", ha mencionat Montes. Per la seva banda, Díaz ha declarat que hi hauran petites "picades d'ull" que aniran des d'obres romàniques fins a Harry Potter. "La Txell (Díaz) i jo sempre estem mirant sèries i pel·lícules, llavors, era impossible no aportar aquests detalls al guió", ha revelat Montes.

Els Pastorets és una de les obres que més arrelades estan a la parròquia. Enguany, s'introduirà la figura de la Dama Blanca i es tornarà a ambientar en l'Andorra del segle XX, fet que era "inevitable" si l'escenari principal era la façana de la Casa Comuna. "Serà molt més interactiu, amb els actors que entraran i sortiran de les finestres, del carrer o des del mig del públic, ha concretat Díaz mencionant que també hi haurà la presència de titelles i ombres. Les diferents representacions seran l'execució de mesos de treball per adaptar-ho tot a un format de teatre al carrer, sense la producció que generalment està present en un escenari, però amb la mateixa qualitat. Més de 100 persones entre actors i equip tècnic i artístic formaran part de la 31a edició, els quals han rebut amb molt entusiasme la nova proposta. A banda, també participarà Anna Mangot, amb la creació del nou vestuari; Clàudia Borràs en l'assessorament; el cos de banders; l'esbart laurèdia; el comú d'Escaldes-Engordany, aportant mantes i altres materials; i la germandat de Sant Sebastià; entre altres.

Cal recordar que, en ser a l'aire lliure, els vestuaris s'han adaptat perquè els actors no passin fred duran l'època hivernal. A més, pels assistents, també es preveuen diferents accions per maximitzar la comoditat, encara que Areny recorda que "és important venir abrigats". Les funcions estan programades per al 26 i 28 de desembre i el 4 i 6 de gener, amb doble sessió: a les 18 hores i a les 20 hores. Per a tots els interessats, les entrades per a les funcions ja estan a la venda a la pàgina web www.santjulia.ad/entrades. En total, són 90 les entrades assegudes amb un preu de tres euros, però també es podrà gaudir de l'espectacle dempeus sense necessitat d'entrada.

La mala gestió, problema principal de l'endarreriment del Centre Cultural



Davant una qüestió dels mitjans de comunicació sobre les obres del Centre Cultural, Areny ha respost que, en els darrers mesos, s'està acusant la corporació comunal actual d'un endarreriment de les obres sense motius. "El comú ens hem trobat amb el que ens hem trobat. Refer és molt més complicat que fer de nou", ha declarat fent referència a la mala gestió i "la manca de reflexió per veure cap a on anava, hem sigut hereus d'això".

Tot i que Areny no ha volgut dir una data concreta donades les males experiències anteriors, la "carta als reis" del comú és poder estrenar la pròxima edició de Els Pastorets al centre. Un dels motius pels quals es preveu l'obertura durant el darrer trimestre del 2025 és la inversió en el reforç de seguretat on, en cas que torni a haver-hi un accident, "es pugui quedar en només un sector", ha declarat la consellera de Cultura. Així doncs, s'estan equipant els espais amb material i, inclús, es preveu que en l'auditori Rocafort es puguin organitzar més esdeveniments.