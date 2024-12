Obertes les inscripcions per a l'escola de neu d'Encamp

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els residents que vulguin inscriure's a l'escola de neu d'Encamp i el Pas de la Casa ja ho poden fer. El comú encampadà ha emès un comunicat on informa que les inscripcions es poden dur a terme a través del web o de manera presencial als centres esportius. D'altra banda, els no residents hauran d'esperar fins el 9 de desembre i ho hauran de fer obligatòriament de manera presencial. Segons informa l'administració parroquial, les previsions per a l'escola van des de l'11 de gener, moment en que obrirà, fins el 23 de març, el que suposa una durada d'11 caps de setmana, amb un total 22 sessions, que abastaran "l'esquí, el freestyle y el surf de neu".

Pel que fa a l'edat, les inscripcions van destinades als infants nascuts entre el 2008 i el 2020 i els preus són de 251,30 euros per a residents i de 460.60 euros per als no residents. Es podran gaudir de descomptes per als usuaris del Club Piolet o el Carnet Jove (10%) o en la inscripció del segon germà (20%).