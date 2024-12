Llum al Nadal amb un parc immersiu

Canillo va inaugurar ahir la temporada nadalenca amb l’encesa del parc de llums Canillo Brilla. L’esdeveniment, celebrat a l’antic Càmping Pla, va atreure gairebé un miler de persones que no van voler perdre’s aquest acte, que marca l’inici d’un Nadal ple de llum, tradició i novetats. La cerimònia va ser encapçalada pel cònsol major, Jordi Alcobé, que va prémer simbòlicament el botó per donar vida a les instal·lacions.

Visitants gaudeixen de les llums.Comú de Canillo / Xavier Pujol

Alcobé va destacar el caràcter diferencial d’aquest nou projecte, concebut per convertir-se en un referent a Andorra durant l’hivern. “Volíem fer aquest Nadal un acte diferent i en un espai que complementi la resta d’activitats nadalenques. Poder inaugurar avui aquest parc de llums, colors i olors és el que buscàvem per oferir una proposta innovadora i atractiva”, va explicar el cònsol major. A més, va subratllar la importància d’una agenda plena d’activitats diàries per a petits i grans, organitzades fins al dia de Reis.

La principal novetat d’aquest any és Canillo Brilla, una experiència immersiva dissenyada per gaudir de la llum, les aromes i els sons típics de Nadal en un entorn màgic i gratuït. El parc estarà obert fins al 16 de març, amb un horari de 18 a 21 hores els caps de setmana i festius, i diàriament durant el període nadalenc. Aquest projecte, segons va explicar Coia Torres, consellera de Participació Ciutadana, Comunicació i Innovació, “té l’objectiu de crear un espai de lleure que sigui innovador i que esdevingui un punt de trobada durant tot l’hivern”.

Torres també va expressar la seva satisfacció per la gran acollida del projecte en aquesta jornada inaugural: “Estic molt satisfeta per la resposta tan majoritària de la gent que ha vingut a veure-ho. Vull agrair-ho a tothom, perquè iniciatives com aquesta són per a tots els públics i reforcen Canillo com a destinació destacada”. Entre els atractius, Canillo Brilla compta amb food trucks, venda de productes artesanals i un trenet per als més petits, que complementen l’experiència.

Més enllà del parc de llums, Canillo ha organitzat un ampli programa d’activitats que posa l’accent en la combinació d’innovació i tradició. Per primera vegada, el comú ha dissenyat una agenda diària que reivindica les arrels culturals i els costums locals. Entre els plats forts per a la temporada nadalenca, destaca el tradicional pessebre i la recuperació de la festa de Sant Joan Evangelista el 27 de desembre, una celebració que busca recordar el patrimoni cultural de la parròquia.

Altres activitats inclouen tallers creatius per a totes les edats, el tió, una xocolatada solidària, concerts i, com a punt culminant, la cavalcada de Reis. L’objectiu de les autoritats comunals és oferir propostes que s’adaptin a tots els públics i reforçar així el caràcter familiar de la temporada nadalenca.