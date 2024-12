L'Estelàrium, el principal esdeveniment per celebrar el Nadal a la Massana

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Estelàrium serà l'eix central del Nadal a la Massana. Enguany, segons el comú, es transformarà en un par infantil d'activitats amb ambientació nadalenca. "Del 27 de desembre al 5 de gener, els infants podran gaudir de tres atraccions fixes: un rocòdrom, un bosc urbà i uns cavallets", ha explicat la consellera de Turisme, Mònica Solé. A més, hi haurà un iglú, on cada dia hi haurà diferents tallers gratuïts, i les jornades es tancaran amb xocolatades populars i espectacles de lliure accés. “Volem que tant turistes com el públic local gaudeixin d’una proposta única. Pensem que l’Estelàrium és un complement perfecte a l’oferta d’esquí", ha assegurat la consellera de Dinamització, Bet Rossell, que ha anunciat la presència de food trucks.

Abans, però, la parròquia encetarà el Nadal amb l'encesa de llums, que tindrà lloc el 6 de desembre. L'acte inaugural unirà diverses generacions: els infants de l'Esplai, els joves del Punt 400 i els padrins de la Casa Pairal, a més dels alumnes de l'Escola de Música. A més hi haurà una xocolatada popular.