Encamp encén les llums per donar la benvinguda al Nadal

Encamp ha fet la tradicional encesa de les llums per donar la benvinguda al Nadal, amb un acte a la plaça del Arínsols i un altre a la plaça de l'Església, pel Pas de la Casa. Els assistents, a més de poder veure la decoració nadalenca, han gaudit d'una xocolatada amb un tros de coca, i d'una actuació del Cor Rock d'Andorra a ambdues viles. "Hem fet aquesta arrencada simultània a Encamp i el Pas de la Casa per a engegar les activitats nadalenques que hem preparat per a tota la parròquia. Amb moltes propostes que comencen aquest cap de setmana amb la Fira de Santa Llúcia", ha assenyalat el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans.