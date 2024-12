Simón inaugura a l’Espai Galobardes una reflexió fotogràfica sobre el pas del temps

Publicat per Redacció Canillo Verificat per Creat: Actualitzat:

La polifacètica artista Sabela Simón va inaugurar ahir una mostra fotogràfica a l’Espai Galobardes de Canillo. Es tracta d’una reflexió, en blanc i negre, sobre el pas del temps. La metàfora i la natura hi són presents com a punt de partida, i per això la tria de l’artista pel títol de la mostra: Poètica en el temps. Les imatges pretenen evocar subtilment històries en què es reflecteix la infantesa, el joc, la il·lusió del temps i la mitologia grega. Simón, il·lustradora, fotògrafa i cantant del grup Odara, treballa d’una manera intimista, emprant objectes simbòlics per crear poesia visual. Marc Casal, cònsol menor del comú de Canillo, recomana la visita perquè “ens parla del temps des de la mirada d’una artista com la Sabela, que ens ensenya la vida des d’imatges úniques, i qui vingui a veure les fotografies les podrà veure i entendre de manera molt diversa”.