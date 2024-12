Sant Julià vol aportar millores per la Fira de Santa Llúcia

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fira de Santa Llúcia de Sant Julià de Lòria, que s'ha dut a terme aquest cap de setmana, ha estat tot un èxit, segons ha valorat la consellera de Turisme, Judith López. Tot i ser la primera fira del seu mandat, "teníem molt clar que li volíem donar una volta, mantenint tradicions, però aportant-li un 'plus' perquè la gent realment sortís a passejar", ha declarat. Canvis com l'augment de paradistes o la representació dels Pastorets durant l'encesa de llums han estat alguns dels encerts d'enguany. Per aquest motiu, López ha confirmat que, no només de cara a l'any 2025, sinó mirant també a futur, "intentarem fer coses noves, mantenint les que han sortit bé durant l'any anterior, però innovant". Així doncs, ha confirmat que per l'any vinent ja tenen idees que "s'han d'acabar de treballar".

El flux de gent als diferents punts de la parròquia on s'ha celebrat la fira ha estat constant. Un fet que han confirmat tant els paradistes, com la mateixa corporació comunal. "Parlant amb tothom, hem vist que el canvi d'ubicació ha fet que la fira estigui molt més oberta i no pari de venir gent", ha revelat López, destacant el bon temps i l'aposta feta pels espectacles de música i dansa a la plaça de la Germandat. L'edició d'enguany ha estat una fira "molt especial".

Com ja s'ha mencionat abans, el comú ha decidit ampliar el nombre de paradistes de 20 a 30 a causa de l'alta demanda que van rebre. "Hi ha paradistes de tota la vida, que la majoria estan situats a la plaça de la Germandat, i hi ha qui és el primer any que venen. Tots han venut i tots estan contents", ha expressat la consellera de Turisme del comú lauredià. A més, també ha servit perquè els artesans donessin a conèixer els seus productes i poder mantenir converses amb la gent local.