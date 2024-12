Lo mandongo esgota les entrades

La primera edició de Lo Mandongo ha exhaurit tots els tiquets disponibles, tres-cents cinquanta. La cònsol major, Eva Sansa, va fer molt bona valoració de la jornada. “Pensàvem que com que és un nou esdeveniment arribaríem com a molt a les tres-centes persones, però hem vist que, a banda de superar la xifra, tothom ha valorat molt bé la festa, tant pel que fa a la qualitat gastronòmica com pel que fa a la recuperació de la tradició”, va afirmar Sansa.

Els comensals van gaudir de la festa i dels àpats.Eduard Comellas

A primera hora del matí, els cònsols van fer el lliurament dels davantals als membres de la nova Confraria de lo Mandongo, formada per divuit xefs o cuiners professionals, que a partir de les 10 van començar a tallar les diferents parts del porc i a preparar els budells i el mondongo per fer les botifarres. Mentre s’anava preparant la vianda, a les 12, es va fer l’acte inaugural, en el qual la cònsol major va agrair la idea de celebrar la festa a Josep Maria Troguet, ara president tant de la Confraria de Sant Antoni com de la Confraria de lo Mandongo. Troguet es va mostrar satisfet de la recuperació d’aquesta festa popular al voltant de la tradició de la matança del porc i va llançar la proposta de celebrar-la per Sant Aciscle i Santa Victòria, patrons de la Massana, una proposta que el Comú va assegurar que estudiaran. Durant l’acte es va fer un homenatge a l’actor, director i impulsor de les tradicions Xavi Fernández. Eva Sansa va assegurar que “el Xavi ha deixat empremta a la Massana, ja que, a banda de participar en diferents accions culturals, també va crear el personatge del Sisquet de Cal Sinquede, a través del qual ens acostava a les llegendes i tradicions de la parròquia. Avui l’hem trobat a faltar, perquè Lo Mandongo és una festa que té l’objectiu de recuperar la tradició de la matança del porc, que segur que li hauria agradat molt”. Per això es va col·locar la forca que el Xavi Fernández havia utilitzat per cantar els Encants de Sant Antoni, amb una gran llaçada amb el nom del Sisquet de Cal Sinquede.

L’homenatge va donar pas a una taula col·loqui, moderada per l’historiador i periodista Alfred Llahí, en la qual els padrins i padrines van recordar com es feia antigament la matança del porc. Es va parlar de les feines que feien els homes, com matar, esquarterar i netejar el porc, i de les tasques de les dones mandongueres, que preparaven les carns per fer les botifarres i els embotits, a més de netejar els budells i tripes. També es va recordar com les dones començaven a treballar el dia abans fent altres preparatius, com ara coure la ceba per integrar-la a la botifarra negra.

La taula va servir per exposar diferents curiositats, com els cicles lunars que regien la data de la festa, o el fet que les dones que tenien aquell dia la menstruació no podien preparar els embotits, perquè tenien la creença que es feien malbé. A més, es van ensenyar diferents fotografies de fa més de quaranta anys i estris antics que s’utilitzaven per a la matança, gràcies a la col·laboració de les cases Grillaire Claveria, Sabaté i Cremat.

L’acte central de la jornada va ser el dinar popular, que va consistir en un trinxat, elaborat per l’Hotel Sant Gothard, acompanyat de carn de porc –llom, panxeta, papada, salsitxa i botifarra del perol–, cuita amb la fogaina cedida per cal Sabaté.