'Lo Mandongo' exhaureix entrades en la seva primera edició

La primera edició de 'Lo Mandongo' de la Massana ha estat tot un èxit, i ha exhaurit entrades, les 350 que hi havia disponibles. Un fet que ha destacat la cònsol major del comú, Eva Sansa: "Pensàvem que al ser un nou esdeveniment arribaríem com a molt a les tres-centes persones però hem vist que a banda de superar la xifra tothom ha valorat molt bé la festa, tant pel que fa a la qualitat gastronòmica com pel que fa a la recuperació de la tradició". L'acte central ha estat el dinar popular, un trinxat, acompanyat de carn de porc.

També s'ha homenatjat a l'actor, director i impulsor de les tradicions Xavi Fernández. "“el Xavi ha deixat empremta a la Massana, ja que a banda de participar en diferents accions culturals també va crear el personatge del Sisquet de Cal Sinquede, a través del qual ens acostava a les llegendes i tradicions de la parròquia. Avui l’hem trobat a faltar, perquè lo Mandongo és una festa que té l’objectiu de recuperar la tradició de la matança del porc, que segur que li hauria agradat molt", ha reconegut Sansa.