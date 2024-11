Secnoa inverteix 1,2 milions d’euros per a la temporada d’esquí

Publicat per Víctor González Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

Secnoa, la societat que gestiona Ordino Arcalís, invertirà 1,2 milions d’euros la temporada 2024-2025. D’aquest import, 130.000 euros es destinaran a la construcció d’infraestructures de generació de neu de cultiu i 800.000, a tasques d’inspecció i manteniment tècnic de tots els ginys de l’estació. La resta servirà per finançar millores a la resta d’edificis i serveis, segons va anunciar-se en la sessió de comú d’Ordino d’ahir a la tarda. El cònsol menor, Eduard Betriu, va avançar que ja ha començat la construcció d’una bassa per a neu de cultiu a la Coma del Forat. La infraestructura augmentarà l’aigua disponible per a la producció de neu en 33.000 metres cúbics.