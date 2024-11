Tret de sortida a les festes de Nadal amb l’encesa de llums el 2 de desembre

Encamp presenta un programa d’activitats per a les festes nadalenques pensat per a tots els públics. L’oferta inclou tallers, un bingo de lletres, l’encesa de llums, contacontes, la Fira de Santa Llúcia, el 30è Saló de la infància i la joventut d’Andorra i les arribades i recepcions del Pare Noel i els Reis d’Orient.

L’encesa de llums tindrà lloc el 2 de desembre a les sis de la tarda a la plaça dels Arínsols d’Encamp i a dos quarts de set a la plaça de l’Església del Pas de la Casa. Els actes comptaran amb les actuacions del Cor Rock d’Andorra i d’Encamp i el repartiment de coca i xocolata calenta.

Pel que fa a la Fira de Santa Llúcia, se celebrarà del 6 al 8 de desembre i es concentrarà a la plaça de Sant Miquel d’Encamp. La fira acollirà diverses parades d’artesania i productes locals, així com espectacles i concerts. Divendres 6 de desembre la fira obrirà de quatre de la tarda a vuit del vespre amb un concert de Vibrand en clau de soul a dos quarts de sis i a dos quarts de set de la tarda. Dissabte, 7 de desembre, la fira estarà operativa de deu del matí a vuit del vespre, amb l’actuació del Mag Marc Ferrer a dos quarts de dotze i a dos quarts d’una. A més, a la tarda, a dos quarts de sis i a dos quarts de set, hi haurà un concert del grup Odara.

L’últim dia de fira, diumenge 8 de desembre, les parades estaran obertes de deu del matí a dues de la tarda. I per concloure l’esdeveniment, al migdia hi haurà un concert amb els artistes Manuel Fernández i Roser Puigbò.

D’altra banda, Encamp i el Pas de la Casa acolliran un any més el Saló de la infància i la joventut d’Andorra, que arriba a la 30a edició. L’esdeveniment oferirà diferents espais d’oci i lúdics pensats per a les diferents franges d’edat d’infants i joves. Hi haurà l’espai primers passos (per als més petits), l’espai lúdic esportiu (amb inflables i altres jocs en moviment), l’espai multimèdia (amb diferents plataformes de realitat virtual i consoles), l’espai tallers creatius (on s’oferiran diferents activitats) i l’espai d’espectacles (on hi haurà representacions sensorials, teatrals i musicals).

El saló obrirà de quatre de la tarda a nou de la nit. A Encamp se celebrarà del 27 al 30 de desembre i, al Pas de la Casa, del 2 al 4 de gener. El preu de l’entrada és de sis euros per dia tant a Encamp com al Pas de la Casa. També hi ha abonaments: a Encamp costa 20 euros i al Pas de la Casa, 15.