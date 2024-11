El comú manté els responsables d'Higene

La cap d’àrea de Gestió del Medi Ambient i la Xarxa d’Aigua i el cap d’àrea de Gestió del Pla Nacional de Residus (PNR) continuaran fent-se càrrec de la direcció de l’àrea d’Higiene i Salubritat Pública del comú d’Andorra la Vella. Aquests dos professionals van assumir les funcions de cap d’Higiene el 14 de març passat, l’endemà que la corporació notifiqués al director anterior –acusat per una part de la plantilla dels problemes de funcionament de l’àrea– que el rellevava perquè no havia superat el període de prova.

Fa uns dies, el comú va haver de declarar deserta la segona convocatòria del procés de selecció extern per cobrir la plaça de cap d’àrea d’Higiene.

Un treballador d’Higiene al centre de la capital.Fernando Galindo

Segons va poder saber el Diari, quatre persones van presentar candidatura al procés de selecció. D’aquestes, dues van ser descartades d’entrada perquè no complien els requisits. Les altres dues van ser admeses per participar en el procés, però no van superar les proves. La corporació ha decidit mantenir la cap de Medi Ambient i el cap de Gestió del PNR en la direcció d’Higiene perquè fins ara han aconseguit millorar la gestió interna i la coordinació de l’equip professional de l’àrea.

El cap d’àrea d’Higiene anterior va ser nomenat durant el primer mandat de Conxita Marsol, quan el que havia estat el responsable fins aleshores va sol·licitar una excedència. Criticat per una part de la plantilla per acomiadaments sobtats, canvis en els torns i reducció del temps de descans, entre altres males pràctiques, l’excap havia accedit al càrrec en comissió de serveis, una figura administrativa prevista per la llei que facilita la cobertura d’un lloc de treball vacant en cas de necessitat urgent. Com que formalment no havia consolidat la plaça, el govern comunal actual va rellevar-lo del càrrec amb l’argument que no havia superat el període de prova. Faltaven dos mesos perquè aquest període acabés quan la majoria actual va prendre les regnes del comú.

L’excap va presentar fa uns mesos una demanda judicial contra el comú per coaccions, amenaces, assetjament, corrupció i tràfic d’influències. L’afectat acusa alguns membres de la majoria de pràctiques irregulars que podrien tenir implicacions greus per a la gestió pública i els drets laborals. Assegura, en aquest sentit, que la decisió de no considerar superat el període de prova té un rerefons polític.

L’afectat acredita, en la denúncia, que responsables comunals van oferir-li, si el període de prova era desfavorable, un càrrec de nova creació per gestionar la flota de vehicles o bé tornar a la seva antiga posició a l’equip d’Aigües. Aquesta alternativa suposava caure tres posicions a la graella salarial.