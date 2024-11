Secnoa invertirà 1,2 milions en Arcalís aquesta temporada

Publicat per Víctor González Verificat per Creat: Actualitzat:

Secnoa, la societat que gestiona Ordino-Arcalís, invertirà 1,2 milions d'euros aquesta temporada. D'aquest import, 130.000 euros es destinaran a la construcció d'infraestructures de generació de neu de cultiu i, 800.000, a tasques d'inspecció i manteniment tècnic de tots els ginys de l'estació. La resta es destinarà a millores a la resta d'edificis i serveis, segons s'ha anunciat en la sessió de comú d'Ordino d'aquesta tarda.

La previsió era invertir 352.000 euros. Els bons resultats han convençut el consell d'administració de Secnoa d'incrementar la xifra. L'estació va tancar la temporada 2023-2024 el maig d'aquest any amb un resultat abans d'amortitzacions de 600.000 euros.

Obertura del mirador solar

L'estació ordinenca ha anunciat que obrirà el mirador solar de Tristaina aquest cap de setmana i per arribar-hi estaran operatius els telecadira de Creussans i el telecabina de Tristaina dissabte i diumenge de 9 hores a 17 hores. Arcalís posarà a la venda per 18 euros un forfet especial per pujar i baixar als ginys que només es podrà comprar a les taquilles, i també s'hi podrà accedir amb el forfet de temporada 2024/2025 Andorra Pass i Nord Pass.