Celebració del Dia de les muntanyes amb el guia i escalador Albert Segura

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ordino torna a preparar-se per celebrar el Dia internacional de les muntanyes el pròxim 11 de desembre, una data que va declarar l’ONU per conscienciar de la importància que tenen aquests accidents geogràfics. Així, el comú ha programat per a aquesta data la presentació del llibre 20 vides amb l’autor, Albert Segura, guia de muntanya i escalador de grans parets. Segura submergirà els assistents en un fascinant relat en què explica com ha estat a punt de perdre la vida durant els seus viatges al voltant del món i com ha superat els moments més difícils.

També durant aquesta jornada tindrà lloc a l’Auditori Nacional d’Andorra, a les 21 hores, la projecció de l’audiovisual Jordània Non Stop, signat, igualment, per Segura. La parròquia celebra aquesta jornada des del 2008 i el vessant pedagògic sempre ha tingut un pes molt important.