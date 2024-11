Els tiquets per participar en Lo Mandongo, a la venda

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Ja es poden adquirir els tiquets per participar en el dinar popular de Lo Mandongo a l’oficina de Turisme de la Massana. Aquesta festa neix gràcies a la proposta de la Confraria de Sant Antoni amb l’objectiu de donar a conèixer les tradicions i, en concret, la matança del porc. Per això l’àpat popular de dissabte consistirà en un trinxat i carn de porc a la brasa, que s’haurà preparat prèviament a la mateixa plaça de l’Església. El dinar començarà a la una de la tarda i s’espera repartir prop de tres-centes racions. A partir de les deu els membres de la confraria ja estaran tallant les diferent peces i preparant la carn, a l’estil de les antigues mandongueres. Al punt del migdia hi haurà una xerrada-col·loqui del comunicador i historiador Alfred Llahí amb padrins de la parròquia, que explicaran com es feia antigament la matança del porc. A més, es podran veure estris antics, com la pastera, l’aparell per trinxar la carn o el bastó per netejar els budells. També es podran veure fotografies antigues.