Els infants proposen crear un centre d’acollida d’animals ferits o malalts

Els 13 infants que faran de consellers i conselleres al comú d’Encamp i els 12 suplents van jurar el càrrec ahir. Una de les iniciatives va ser la creació d’un centre d’acollida per a animals ferits o malalts, plantejada pels alumnes de l’escola andorrana d’Encamp, juntament amb la petició d’una sala de projeccions com a cinema i més semàfors en indrets com el carrer de les Bons. Els seus companys del Pas de la Casa van demanar un skatepark cobert i accions regulars de neteja col·lectiva. Els estudiants de l’escola francesa del Pas volen que es refaci el terra del davant de l’església de Sant Pere, activitats d’estiu i jocs de neu a l’hivern a zones cèntriques del poble, a més d’un espai tancat per jugar a videojocs. Els alumnes de l’escola francesa d’Encamp van sol·licitar un gimnàs infantil i juvenil amb monitors i personal qualificat i espais de reciclatge als parcs.