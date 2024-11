El càmping Pla es transformarà en un parc de llums, sons i olors

Canillo Brilla. Aquest és el nom de l’esdeveniment que entre l’1 de desembre i el 16 de març de l’any vinent transformarà l’antic terreny del càmping Pla en un “parc de llums amb efectes de so i olors màgiques”, segons va anunciar ahir al migdia en roda de premsa la consellera de Participació Ciutadana, Comunicació i Innovació del comú de Canillo, Coia Torres. Obert de sis de la tarda a nou de la nit, Canillo Brilla també oferirà un recorregut amb trenet per als més petits, una zona gastronòmica i de productes artesanals i concerts, entre altres activitats. “Buscàvem una experiència d’oci innovadora i d’impacte per als ciutadans”, va assenyalar Torres.

L’esdeveniment té vocació de continuïtat i vol contrubuir a fer de Canillo una referència turística no tan sols al Principat, sinó en tot l’entorn pirinenc. La parròquia, va apuntar el cònsol major, Jordi Alcobé, ha de ser una “capital turística” tant a l’hivern com a l’estiu, i això “implica inversió i atractius” amb prou força per atraure visitants durant tot l’any. “Volem que el Canillo Brilla doni llum, màgia i il·lusió a tota la parròquia i tot el país”, va remarcar Alcobé. La instal·lació, manteniment i desmuntatge del parc de llums ha suposat una inversió de 110.000 euros.

“Volem que el Canillo Brilla doni llum, màgia i il·lusió a tota la parròquia i tot el país”

Jordi Alcobé, Cònsol major





“Buscàvem una experiència d’oci innovadora i d’impacte per als ciutadans”

Coia Torres, Consellera



Canillo Brilla s’inaugurarà diumenge 1 de desembre vinent a les sis de la tarda. Després de l’encesa de llums, hi haurà un concert a càrrec del duet vocal de versions pop-rock Urban Flowers, format per l’andorrana Ana Torres i la britànica resident al país Gemma Croft. L’espai obrirà els caps de setmana i els dies festius, així com les dues setmanes de Nadal –és a dir, del 23 de desembre al 5 de gener, amb l’excepció de la nit de cap d’any. L’accés a Canillo Brilla és gratuït per a tothom.

L’esdeveniment s’emmarca en l’estratègia del comú per desestacionalitzar el turisme a la parròquia, que inclou atraccions com el pont tibetà i el mirador del Roc del Quer. Torres va remarcar que la visita a Canillo Brilla es podrà combinar amb altres activitats nadalenques.