Ordino torna a celebrar aquest any la Fira de Nadal amb una gran quantitat de propostes per a tots els públics i el tradicional mercat artesanal. Aquest any la fira s’inaugurarà divendres 6 de desembre amb l’espectacle Les jouets, de la companyia Mademoiselle Paillette, que tindrà lloc al carrer Major del poble a partir de les onze del matí.