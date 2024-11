Francesc Cairat serà una avinguda “més amable” per als vianants

Publicat per Víctor González Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

La posada en marxa, fa un mes, de les obres del nou vial de Sant Julià de Lòria permet començar a repensar com podria ser l’avinguda Francesc Cairat en el futur. L’arrencada dels treballs, explica el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, en una conversa amb el Diari, “fa possible” que “aquesta via, actualment via d’entrada i sortida del país i, per tant, pensada per al trànsit ràpid de vehicles, pugui transformar-se en una via urbana”.