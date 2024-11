Publicat per Redacció Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

Els infants van proposar ahir, en la constitució del 17è consell d’infants, millorar l’accessibilitat amb rampes i organitzar excursions per a gent gran i discapacitats. “M’agrada molt perquè no tan sols compten amb aquelles accions que poden ser beneficioses per la seva franja d’edat”, va afirmar la cònsol menor, Sofia Cortesao.