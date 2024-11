Els infants proposen crear un centre d'acollida d'animals ferits o malalts a Encamp

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els 13 infants que faran de consellers i conselleres al comú d'Encamp i els 12 suplents han jurat el càrrec avui en una sessió on han presentat 17 propostes. Una de les iniciatives ha estat la creació d'un centre d'acollida per a animals ferits o malalts que es trobin a la parròquia, que han plantejat els alumnes de l'escola andorrana d'Encamp, juntament amb la petició d'una sala de projeccions a mode de cinema i més semàfors, en indrets com el carrer de les Bons. Els seus companys del Pas de la Casa han demanat un skatepark cobert i accions regulars de neteja col·lectiva, segons informa el comú.

Els estudiants de l'escola francesa del Pas volen que es refaci el terra del davant de l'església de Sant Pere, activitats d'estiu i jocs de neu a l'hivern a zones cèntriques del poble, a més d'un espai tancat per jugar a videojocs, entre d'altres propostes. Els alumnes de l'escola francesa d'Encamp han sol·licitat al comú que faci un gimnàs infantil i juvenil amb monitors i personal qualificat o espais per a escombreries de reciclatge per als vianants als parcs.

La cònsol major, Laura Mas, ha destacat la tasca dels consellers infantils per treballar plegats amb la resta de companys les propostes que han presentat i que "ens aporten una visió diferent i, alhora, ajuden a fer que la parròquia sigui millor". Mas ha incidit que els infants són "la veu d'un col·lectiu molt important i el nostre futur".