El càmping Pla acull el Canillo brilla

L'antic terreny del càmping Pla acollirà el Canillo brilla per les festes de Nadal i els caps de setmana i festius entre l'1 de desembre i el 16 de març. L'esdeveniment transformarà l'espai en un parc de llums amb efectes de so i olors màgiques. Obert de sis de la tarda a nou de la nit, el Canillo brilla també oferirà un recorregut amb trenet per als més petits, una zona gastronòmica i de productes artesanals i concerts, entre altres activitats.