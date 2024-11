La xarxa d’aigua estarà totalment digitalitzada l’any vinent

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’any que ve el comú d’Andorra la Vella comptarà amb tota la xarxa d’aigua potable digitalitzada i sectoritzada. Així, els treballs per completar la fase dos de les intervencions que ja van començar en el passat mandat es completaran el 2025 i llavors es “fregarà l’excel·lència” pel que fa a l’eficiència de la xarxa, ja que les pèrdues passaran del 40% al 15-20%, una xifra que encara que pot semblar elevada el conseller de Serveis Públics i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, destaca ja que suposa un indicador de “màxima eficiència”. De fet, reivindica que el que ha impulsat el comú d’Andorra la Vella amb la digitalització de la xarxa és “un projecte per lluir-se” i pot ser un exemple del camí que “cal seguir per optimitzar” l’ús d’un recurs “preuat” que cada vegada serà més escàs.