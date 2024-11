Els infants lauredians volen millores d'accessibilitat a la parròquia

Publicat per Agències Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

"Les aportacions que fan giren entorn del benestar a la parròquia. M'agrada molt perquè no només compten amb aquelles accions que poden ser beneficioses per la seva franja d'edat, sinó que tenen una visió més àmplia del benestar a tota la comunitat". Així ho ha expressat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, en declaracions als mitjans de comunicació després de la sessió de constitució del 17è consell d'infants. En aquest sentit, Cortesao ha valorat molt positivament algunes de les propostes fetes pels infants com la millora d'accessibilitat a la parròquia mitjançant rampes o fer excursions per a gent gran i gent incapacitada. "Em fa pensar que totes les propostes que sortiran no només seran bones pels nens, sinó per tota la comunitat", ha asseverat.

Tenir iniciativa, sentit comú i serietat, però alhora poder passar-s'ho bé i gaudir amb els companys. Aquests són els reptes fonamentals que ha mencionat Cortesao durant la sessió del consell d'infants. De fet, s'ha recalcat la importància de la comunicació del comú amb els consellers per poder tenir "un mandat ple d'encerts". Així doncs, després de les votacions pertinents, els consellers en representació de l'escola francesa han estat Marc Cabanes, Júlia Chamayou, Júlia Majoral i Àlex Nadal. Pel que fa als representants de l'escola andorrana, continuaran amb el seu mandat Naia Talàs i Chloé Rajadell, mentre que s'incorporen com a nous consellers Gerard Molina i Biel Melsion. A més, enguany, s'ha incorporat als suplents que són Abril Camps i Laia Bullich de l'escola francesa i andorrana, respectivament.

Tots ells han proposat millores de caràcter social (activitats a la parròquia, excursions per gent gran i gent amb discapacitat, piscina descoberta per a l'estiu, un parc de 'bike trial' i jocs interparroquials), benestar (obertura del centre esportiu LAUEsport durant tota la setmana), medi ambient (mercat d'intercanvi de productes de segona mà, crear més espais verds, recollir els composts, fer un jardí botànic) i instal·lacions (fer rampes a les voreres, embellir el casc antic, renovar el parc d'Aixirivall, millorar l'aparcament a la parròquia i introduir gespa al camp de futbol de la Volvo).

En referència a la diversitat de propostes i el treball que es fa des del comú amb els consellers, Cortesao ha declarat que les obres del nou Pumptrack és la "primera pedra" de les propostes de renovació. "Els infants són els ciutadans del futur i el seu punt de vista ha de sumar", ha conclòs afegint que començaran a treballar en les propostes.