Reforma de la coberta i els vestidors del pavelló del Prat Gran

El comú d’Escaldes-Engordany reformarà la coberta de vidre i els vestidors del pavelló del Prat Gran. Segons explica la corporació en el plec de bases del concurs per adjudicar les obres, en aquest moment cal tirar endavant aquests treballs per solucionar els problemes d’aïllament i de filtracions d’aigua de la coberta, d’una banda, i per renovar unes instal·lacions, els vestidors, que s’han envellit.

A la coberta, l’empresa adjudicatària de les obres haurà de revisar el segellat dels mòduls de vidre. Tot seguit, haurà de netejar i sanejar la coberta i, en acabat, haurà de col·locar una nova coberta amb panells tipus sandvitx, formats per dues capes metàl·liques externes i un nucli aïllant i utilitzats habitualment per revestir estructures i mantenir la temperatura de l’interior de l’edifici. El termini d’execució d’aquesta part dels treballs és de tres mesos, tal com puntualitza el plec de bases, tot i que podrien allargar-se 15 dies més si fos necessari.

La reforma dels vestidors serà integral. Es renovaran les parets, els sostres, el terra, els lavabos i les dutxes. A més, l’adjudicatari de les obres haurà de retirar els armaris i les prestatgeries, desmuntar les piques, els inodors, els miralls i altres elements de la zona de bany i dels lavabos, substituir els llums, els endolls i els interruptors, treure el guix laminat del fals sostre dels banys, renovar les reixes de ventilació i les portes de fusta dels vestidors i netejar i sanejar les parets i el terra. També haurà de col·locar un nou paviment vinílic, pintar les parets i el sostre i reposar el mobiliari retirat. El termini d’adjudicació d’aquesta part dels treballs és de dos mesos, amb una setmana més de coll, si fos necessari per poder acabar-los.

ELS JOCS

El comú estima que les obres costaran uns 470.000 euros, tot i que el preu final estarà condicionat per les ofertes presentades. Les obres de reforma de la coberta hauran d’estar completament acabades abans del 12 de maig, ja que el pavelló acollirà els Jocs dels Petits Estats d’Europa, que se celebraran del 26 al 31 de maig. Si no s’haguessin pogut enllestir, el plec de bases estipula que no podrien reprendre’s fins al 2 de juny.

Les ofertes només podran presentar-se a través de la plataforma de licitació electrònica del comú, d’accés gratuït. El termini de presentació de les ofertes, justament amb la documentació preceptiva, acabarà el proper 11 de desembre a les tres de la tarda.

Per no ocasionar molèsties als veïns, l’adjudicatària no podrà fer treballs de deu de la nit a set del matí, així com en els dies festius indicats pel comú d’Escaldes-Engordany i el Govern.