Campanya comunal contra el llançament de burilles

El comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa una nova campanya de sensibilització per conscienciar la població sobre l’impacte negatiu que genera llençar burilles a terra. L’acció busca reduir la presència d’aquests residus a la via pública amb l’objectiu de protegir el medi ambient i millorar la imatge i la neteja de la parròquia. En un comunicat el comú alerta que cada setmana es recullen milers de burilles, les quals no només embruten els carrers, sinó que també tenen un impacte negatiu considerable sobre el medi natural. Amb la voluntat de reduir la seva presència i conscienciar a la població, el departament d’Higiene i Salubritat Pública ha començat a repartir cendrers portàtils, fets amb materials reciclats, entre els ciutadans per oferir una solució pràctica per evitar que les burilles siguin llençades a terra.