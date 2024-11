Concòrdia vol incloure al pressupost 2025 la residència d’estudiants

Concòrdia reclama una modificació del projecte de llei del pressupost del 2025 per poder incloure una partida dedicada al desenvolupament de la futura residència universitària. “Disposar d’una residència que aculli estudiants i professors en un futur més o menys pròxim és una condició indispensable per continuar desenvolupant la Universitat d’Andorra, Andorra i, consegüentment, Sant Julià”, va apuntar Pol Bartolomé, conseller general de la formació, al programa Parlem-ne de Diari TV aquesta setmana.

“Tenir una residència d’estudiants és una condició indispensable per desenvolupar l’UdA”

Pol Bartolomé, Conseller general de Concòrdia



Per a Bartolomé, és imprescindible que el projecte compti amb la “implicació d’actors públics i privats” i considera que hi ha marge de cooperació entre el Govern i el comú de Cerni Cairat. L’espai on s’ubicarà la futura residència ja fa temps que està decidit: l’antic Hotel Pol. “Tenir disponible un edifici és un pas important que hem de reconèixer a l’exministre Víctor Filloy i a l’anterior corporació”, va assenyalar el conseller, que va recordar el deute de 500.000 euros assumit pel comú en el moment d’adquirir l’immoble i que cal retornar a Govern (un deute que la corporació ha d’anar abonant progressivament en un període màxim de cinc anys).

“Naturland consumeix diners del comú que podrien destinar-se a altre projectes”

Pol Bartolomé, Conseller general de Concòrdia



“Entenem que una part del mig milió que el comú està pagant al Govern es pugui dedicar a la futura residència. Amb mig milió d’euros, però, no acabarem de concretar res perquè en faran falta molts més. Almenys, però, podrem establir un pla estratègic, saber com seran els espais i quin preu tindran les habitacions. Això es pot fer amb una certa immediatesa”, va indicar el conseller. La residència universitària –va resumir– és un “projecte d’interès nacional molt atractiu; ara només ens falta el pressupost i el finançament”.

Un altre tema abordat a l’entrevista va ser la situació actual de Naturland. Bartolomé es va mostrar fermament partidari de no destinar més recursos públics al parc d’aventures. “Naturland es va pensar com un revulsiu econòmic per a la parròquia i ara hem vist que s’ha convertit en una quimera pressupostària”, va opinar el conseller abans d’assenyalar un fet que reprova: “Estem veient com Naturland consumeix diners del pressupost comunal que podrien destinar-se a altre projectes”. El desig de Bartolomé és convertir La Rabassa-Cota 2000 en la porta d’entrada al Parc Natural Nacional d’Andorra, en “un espai que compti amb equipaments culturals i pedagògics que posin en valor el patrimoni natural”.

Pel que fa a la direcció política de la parròquia, Bartolomé va mostrar-se “satisfet” amb el “canvi de retòrica” i va apuntar dos projectes que el satisfan especialment: el futur acabament del vial i els pisos per a la gran.