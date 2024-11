Cendrers portàtils per reduir les burilles a la via pública

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella ha iniciat una campanya de sensibilització per reduir la presència de les burilles a la via pública amb l'objectiu de protegir el medi ambient i millorar la imatge i la neteja de la parròquia. "Cada setmana es recullen milers de burilles, les quals, no només embruten els carrers, sinó que també tenen un impacte negatiu considerable sobre el medi natural" ha indicat el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes.

Amb la voluntat de reduir la seva presència i conscienciar a la població, el departament d'Higiene i Salubritat Pública, han començat a repartir cendrers portàtils, fets amb materials reciclats, entre els ciutadans amb per oferir una solució pràctica per evitar que les burilles siguin llençades a terra.

El comú vol conscienciar les persones fumadores perquè adoptin hàbits més responsables i prenguin part de la preservació dels espais públics i entorns naturals per garantir una millorar qualitat de vida a la parròquia amb un espai públic més net, segur i saludable.