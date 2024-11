Descomptes per a residents als pàrquings amb una nova aplicació

Verificat per

Verificat per

Publicat per

Gavsa, empresa andorrana de serveis d’aparcament a Andorra, va presentar ahir les dues novetats principals per als residents del país: la targeta Aparka+ i l’aplicació mòbil Apparcand. Totes dues s’han creat, segons va remarcar l’empresa en un comunicat, per millorar l’experiència d’aparcament amb avantatges exclusius i funcionalitats pràctiques.

Els usuaris que siguin residents al Principat i disposin de la targeta física Aparka+ o s’hagin descarregat l’aplicació Apparcand gaudiran de beneficis, com la primera hora d’aparcament gratuïta als pàrquings de Farré Negre i la Closeta, a la Massana. A més, s’aplica un descompte del 20% des de la primera hora en tots els aparcaments equipats amb la tecnologia Meypar, incloent-hi els que estan situats a la Massana i Encamp, així com el pàrquing de la Federació Andorrana de Futbol, a Santa Coloma.

És important tenir en compte que la targeta moneder i l’app Apparcand no són encara funcionals als aparcaments de les Costes, Prat del Molí i Borda Torres, també situats a la Massana, tot i que Gavsa hi està treballant per integrar aquests serveis en els sistemes tecnològics de gestió dels equipaments.

UN SISTEMA MÉS ÀGIL

Amb aquestes noves eines, Gavsa reafirma el seu compromís amb els conductors residents, ja que ofereix un servei que fa l’aparcament més accessible, pràctic i econòmic. La nova aplicació Apparcand permetrà, a més, llançar noves promocions i actualitzacions en benefici dels usuaris. Amb l’Apparcand els clients també podran gestionar el pagament de la zona blava a la Massana i accedir de manera més àgil als aparcaments, gràcies a una interfície intuïtiva i fàcil d’utilitzar.

El llançament d’aquestes tecnologies suposa “un pas endavant en la digitalització i modernització dels serveis d’aparcament a Andorra”, va remarcar l’empresa andorrana. Tot plegat fa de Gavsa “un referent en comoditat i beneficis per als residents”.

Com pot obtenir-se la targeta Apark+? En cas que l’usuari desitgi disposar de la targeta en format físic, ha de demanar-la a les oficines de l’aparcament del Farré Negre. Aquesta targeta també es pot obtenir online a través de l’aplicació activant l’opció d’Apark+, vàlida per a residents.

Gavsa és una empresa andorrana, amb seu a la Massana i fundada el 2004, dedicada a la gestió d’aparcaments, amb una llarga trajectòria i experiència en el sector. Amb una oferta que abasta diverses parròquies del país, Gavsa treballa constantment per oferir solucions innovadores i de qualitat als clients i fomenta, així, la mobilitat i l’accessibilitat a les ciutats i parròquies d’Andorra.

EL PROJECTE

1. DESCOMPTES AMB LA TARGETA I L’APP

Els qui tinguin la targeta o l’app gaudiran d’una hora d’aparcament gratuïta als pàrquings de Farré Negre i la Closeta, a la Massana.

2. UN SISTEMA DE PAGAMENT MÉS ÀGIL

Les noves eines tecnològiques fan el servei més accessible, pràctic i econòmic. No només als aparcaments, sinó també a la zona blava.

3. DISPONIBLE EN FORMAT FÍSIC O BÉ DIGITAL

La targeta es pot obtenir en format físic a les oficines de l’aparcament del Farré Negre o, en línia, a través de l’aplicació Apparcand.