El comú de la Massana ha premiat el restaurant El Cabin d’Arinsal per la tapa el Trixampi, guardonada com la millor en la Ruta de la Tapa, celebrada l’octubre passat. El premi a la tapa més ben presentada ha estat per a l’hotel Princesa Parc per Bombastic, i la tapa el Tamal, del restaurant la Fugazzeta, ha estat la més innovadora.