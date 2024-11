Naturland iniciarà la temporada d’hivern dissabte 30 de novembre

La temporada d’hivern a Naturland ja té data d’inici: dissabte 30 de novembre. Les novetats principals, segons va revelar ahir l’ecoparc lauredià en un comunicat, són les rutes guiades amb patinet elèctric pels camins nevats de la Rabassa i els passejos amb trineu arrossegat per moto de neu fins als peus del Pic Negre. La primera activitat és per a majors de 14 anys i la segona, per als majors de quatre anys.

A aquestes propostes cal afegir la tirolina Forestline, que obrirà tots els caps de setmana, els dies de vacances i els ponts, i que s’inclourà en les entrades aventura plus i muntanya plus. També es mantenen altres propostes com les Nits nòrdiques a la Rabassa: entre les cinc de la tarda i les vuit del vespre s’oferiran diverses activitats a la terrassa del restaurant de la Borda de Conangle.

Com és habitual, Naturland continuarà oferint altres activitats amb gran acceptació per part del públic, com el Tobotronc, l’Airtrekk i la seva tirolina i L’N’Boscat, un recorregut acrobàtic en alçada situat a la cota 2.000 de més de 500 metres de longitud i ubicat al bosc, amb 21 plataformes de diferents jocs com ponts tibetans, ponts penjants, xarxes i balancins, a més de tenir un total de nou tirolines.

La temporada s’allargarà fins al 21 d’abril. Naturland es prepara per poder oferir activitats alternatives en cas que les condicions de neu no siguin les adequades.