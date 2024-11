Els vianants seran els protagonistes en la remodelació del centre

Plànol de la zona on es farà la reforma.COMÚ DE CANILLO

El comú de Canillo ha convocat un concurs d’idees d’àmbit nacional per a la reforma i embelliment del centre del poble. El tram que la corporació vol remodelar són les voreres i les places que cenyeixen la carretera general al seu pas per Canillo. És a dir, des de la rotonda de la carretera de Montaup fins a la rotonda del terreny de l’antic càmping Pla, tal com pot observar-se a la imatge que acompanya l’article.