Els consells d’infants, joves i gent gran, junts en una jornada de convivència

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els infants dels centres educatius d’Andorra la Vella tenen feina afegida aquest curs. Així, a més de les diferents propostes que hauran de presentar al consell d’infants del març, també hauran de pensar propostes per a una jornada de convivència que el comú vol impulsar amb la idea que hi prenguin part els consellers que integren els tres consells de la parròquia: el d’infants, el de joves i el de la gent gran. La cònsol menor, Olalla Losada, va remarcar ahir que la capital és l’única parròquia que té aquests tres consells i que es vol aprofitar aquest fet per “treballar plegats en el futur de la parròquia”.