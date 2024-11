12 anys del Canòlich Music Festival

Publicat per Agències Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

La música fa dotze anys que és el fil conductor del Canòlich Music Festival. Una cita anual i que està més que consolidada al país, on centenes de joves gaudeixen de les cançons de grans artistes espanyols que varien d'edició en edició. A més, durant tota la setmana, els cantants solen passar per les diferents escoles dels tres sistemes educatius per apropar la música als joves, així com per mantenir converses i resoldre els seus dubtes. La iniciativa, impulsada per la parròquia de Sant Julià de Lòria i la delegació d'Ensenyament del Bisbat d'Urgell, cada vegada té més èxit entre el jovent.

Una de les grans incògnites que concerneixen el Canòlich Music Festival és com s'arriben a escollir als artistes que participaran en cada edició. "Tenim un Consell de Joves amb representació dels diferents sistemes del país que cada any s'encarreguen de totes les gestions amb el nostre suport" ha confirmat el delegat episcopal d'Ensenyament i organitzador del festival, mossèn Pepe Chisvert. Així doncs, s'organitzen reunions periòdiques per debatre aspectes com el balanç de la darrera edició, els pròxims artistes convidats i, inclús, la sèrie d'activitats annexes que es duen a terme durant la setmana. "Els protagonistes són els joves i volem que siguin ells els que marquin el que volen com a línia del Canòlich Music" ha asseverat.

Enguany, Sara Roy i Cesc Sansalvadó han estat els escollits per fer els concerts als centres educatius, així com han pogut donar la benvinguda a la pregària de divendres al matí, que ha emplenat l'església parroquial. Tot seguit, s'ha celebrat la gimcana 'Desenreda’t per construir: Coneixem-nos, busquem, descobrim, reflexionem' que ha estat centrada en les connexions que s'efectuen en les xarxes socials i com aquestes s'extrapolen a la vida real, les quals s'han anat perdent amb la digitalització. Dividida en tres rutes (blanca, vermella i verda), els escolars han hagut de cercar per tot el centre vila els cartells amb noms de xarxes socials com Bereal, Twitch o X i efectuar els jocs proposats. Alguns d'aquests han estat el tres en ratlla, el joc de les cadires, el mocador i escapa de la teranyina.

Finalment, el cartell del festival s'ha completat amb Estenez Music i Ubuntu, que també oferiran concerts a la plaça de la Germandat i l'església de Sant Julià i Sant Germà durant les jornades de divendres i dissabte.

Final de la festa anual de la música



Després de la finalització de la gimcana, el Canòlich Músic ha preparat un dinar popular a la plaça de la Germandat (13 hores), on també tocaran els madrilenys Estenez Music. Per la jornada de clausura de dissabte, s'ha programat una festa al centre comercial Epizen a partir de les 17 hores, que precedirà a l'eucaristia amb Ubuntu (19.30 hores). El final de festa estarà marcat per un sopar compartit a la mateixa plaça a les 21.30 hores.